Krippe steht zu Weihnachten

Es geht los: Bürgermeister Michael Kramer und Wolfgang Lampe vom Sozialamt (von links) auf der Krippen-Baustelle. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. In Lastrup haben Handwerker mit dem Bau der neuen Kinderkrippe „Wolkennest" begonnen. Das Gebäude wird in Holzrahmenbauweise erstellt. Bis Weihnachten soll es ein Dach haben. Ein großer Kran hievte am Mittwoch die ersten Elemente an ihren Platz. Sie waren zuvor in Garrel passend zugesägt worden, Fensteröffnungen inklusive. Auf dem Betonfundament werden die Teile nun verankert und miteinander verbunden.