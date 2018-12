Musiker bringen 500 Herzen zum Klingen

Erstmals dabei: Der gemischte Chor „chorios“ unter der Leitung von Gerold Hukelmann. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Sechs Chöre und Gruppen bereiteten mit einem breitgefächerten Programm rund 500 Besuchern in der Lastruper Kirche einen musikalischen Hörgenuss. Zu Recht spendeten die Besucher den Mitwirkenden großen Applaus.



„Es gibt in dieser Zeit wunderschöne musikalische Aufnahmen auf den verschiedenen Tonträgern, die man zu Hause hören kann und über die man sich freut. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich die Aufnahmen höre oder die Musik live erlebe. Ihr bringt das Herz zum Klingen. Danke für die Zeit, die ihr uns mit Freude gefüllt habt", lobte Pfarrer Günter Mleziva die Mitwirkenden.