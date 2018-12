Brand in Lastrup verursacht großen Schaden

Foto: nwm-tv

Lastrup (mab). Nächtlicher Großeinsatz für die Feuerwehren aus Lastrup, Löningen und Cloppenburg: Gegen 2 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Lastrup gemeldet. Als die Einsatzkräfte auf dem Hof im Ortsteil Hamstrup eintrafen, stand eine Maschinenhalle schon in Vollbrand. Laut Polizei waren in der 15 mal 35 Meter großen Halle landwirtschaftliche Geräte und Maschinen - darunter zwei Traktoren - abgestellt. Die dort ebenfalls gelagerten 200 Strohballen hatten sofort Feuer gefangen. Durch den Brand stürzte auch das Dach der Halle ein. Die rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren brauchten mehrere Stunden, um den Brand zu löschen.



Warum das Feuer ausbrach, ist laut Polizei noch unklar. Sie hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Der entstandene Schaden ist enorm. Die Polizei schätzt ihn auf etwa 200.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.