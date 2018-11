Lastrup stellt wieder Hobbykünstler vor

Links: Holz ist das Element von Dieter Jan Behage, Rechts: Licht- und Schattenspiele von Bernd Weinert. © Behage/Weinert

Lastrup (mel). „Künstlerischen Talenten aus der Region ein Forum geben“: Mit diesem Gedanken wurde 1992 in Lastrup die Ausstellungsreihe „Vorstellung einheimischer Künstler“ ins Leben gerufen. Die nächste Ausstellung wird am Donnerstag, 6. Dezember, um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses der Gemeinde Lastrup eröffnet. Zu sehen sind dann Werke der Hobbykünstler Bernd Weinert aus Löningen und Dieter Jan Behage aus Lastrup. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.