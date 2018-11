Erdbeben: Experten geben Entwarnung

Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Die Erdbebenserie im Raum Hemmelte ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Erdgasförderung zurückzuführen. Grund für die Verschiebungen in mehr als 3000 Meter Tiefe waren Druckabnahmen in den Lagerstätten. Dieses Fazit hat Monika Bischoff, Erdbebenexpertin beim Landesbergbauamt am Montagabend in Lastrup gezogen. Rund 200 Interessierte waren zur Infoveranstaltung ins Feuerwehrhaus gekommen. Die Erdbebengefahr im Südkreis ist zwar nicht gebannt. Experten rechnen aber in nächster Zeit nicht mehr mit größeren Erschütterungen.