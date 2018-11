Quiz entlarvt Lastrups Sportler des Jahres

Spielten sich in den Vordergrund: Auch das Team der D-Junioren-I wurde für seinen Kreisligtitel und die Altherren-Fußballer für den Gewinn der Hallenkreismeisterschaft auf dem Sportlerball geehrt.

Von Günter Stutenkemper



Lastrup. Ein Programm voll Schwung und Pepp begeisterte die mitklatschenden und tanzenden Besucher beim Sportlerball des FC Lastrup im ausverkauften Festzelt auf dem Gelände von Küchenwelt Albers in Schnelten. Der Höhepunkt des Abends war ohne Zweifel die Wahl des Sportlers des Jahres 2018.. Mit dieser Auszeichnung geehrt wurde in diesem Jahr Marco Lübbers.