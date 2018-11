Gäste radeln durchs Pferdeland

Hoch zu Ross: Radwanderer sollen Lastruper und Linderner Gestüte ansteuern. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Lastrup. Mit neuen Angeboten sollen die Südkreisgemeinden ohne direkte Verbindung zur Hase für den Tourismus attraktiver gemacht werden. Das hat Lastrups Bürgermeister Michael Kramer in dieser Woche bekannt gegeben. Er zeigte sich zugleich unzufrieden mit der bisherigen Einbindung seiner Gemeinde in das touristische Konzept des Zweckverbandes Erholungsgebiet Hasetal. Lastrup liegt zwar nicht an der Hase, ist aber Heimat vieler Gestüte. Mit dieser Stärke möchte die Gemeinde jetzt auch bei den Urlaubern punkten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lastrup:

21.11.2018 | Der Quadratmeter soll 85 Euro kosten