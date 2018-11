Der Quadratmeter soll 85 Euro kosten

Symbolfoto: dpa

Von Georg Meyer



Lastrup. 85 Euro soll der Quadratmeter im neuen Wohnbaugebiet „Heiddresch“ kosten. Diesen Preis hat der Lastruper Planungsausschuss am Dienstagabend nach kurzer Diskussion vorgeschlagen. Jetzt fehlt noch der Ratsbeschluss. Danach kann die Vermarktung der zunächst 49 Grundstücke beginnen.



Erschlossen werden soll zunächst der nördliche Bereich des rund 15 Hektar großen Baugebietes. Die Nachfrage sei bereits groß, berichtete Bürgermeister Michael Kramer. „Die Interessenten stehen in den Startlöchern.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.