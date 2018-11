Gemeinde setzt bei Schulen den Rotstift an

Haushaltsplan sieht zahlreiche Einsparungen vor

Benötigt neue Akustikdecke und neue Türen: Der Klassenraum an der Astrid Lindgren Schule ist in die Jahre gekommen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. In der Gemeinde Las-trup waren die Schülerzahlen an den Grundschulen zuletzt leicht rückläufig. Sowohl an der Astrid-Lindgren-Schule als auch in Hemmelte sei zum Sommer eine Klasse weniger eingeschult worden, berichtete Bürgermeister Michael Kramer am Montag im Schulausschuss. Dramatisch sei dies aber alles nicht. Der Haushaltsplan 2019, den die Gemeinderatsmitglieder am vergangenen Wochenende ausführlich diskutierten, sieht jetzt allerdings zahlreiche Streichungen im Schulbereich vor.