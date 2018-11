Rocker bleiben in Hemmelte unter sich

Durchsucht: Über dem Clubhaus hängt noch das Wappen eines Vorgängerclubs. Foto: gy

Von Georg Meyer



Hemmelte. Sie bezeichnen sich selbst als Bad company („schlechte Gesellschaft“). Dass es sich bei den „Bandidos“ nicht um freiheitsbewusste Hobbybiker handelt, sondern der Motorradclub mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung gebracht wird, ist seit langem bekannt.



Dass die „Bandidos“ seit einigen Monaten in Hemmelte ein Clubhaus haben, weiß die Gemeindeverwaltung in Lastrup allerdings erst seit gut einer Woche.Anmelden müssten sich die Biker schließlich nicht. Bürgermeister Michael Kramer zeigte sich beunruhigt über die zweifelhafte Mieterschaft. Allerdings seien die Rocker im Ort bisher nicht negativ in Erscheinung getreten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.