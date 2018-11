Kirchengemeinde verkauft das Pfarrhaus

Bald Geschichte: Das Pfarrhaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde „Am Apfelgarten“ in Lastrup soll verkauft werden, wie Pfarrer Jürgen Schwartz nun mitteilte. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. „Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lastrup verkauft das Flurstück 333/16 der Flur 14, Gemarkung Lastrup, Am Apfelgarten 3, zu einer Größe von 1.157 m². Es handelt sich um eine Wohnbaufläche", heißt es fast emotionslos im Gemeindebrief der Lastruper Kirchengemeinde. Dass es sich dabei um das Pfarrhaus handelt, erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Der Gemeindekirchenrat habe sich schon seit längerem mit der aktuellen Gebäudesituation beschäftigt, sagt Pfarrer Jürgen Schwartz. Innerkirchliche Entwicklungen, demografischer Wandel und Investitionsstau zwingen zum radikalen Umdenken. Am Apfelgarten soll ein kleines Gemeindezentrum entstehen.