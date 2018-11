Meerjungfrauen lernen das Schwimmen

Neues Angebot in Lastrup war sofort ausgebucht

Neues Wassergefühl: Die Kinder und ihre Trainerin haben sichtlich Spaß. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Einmal wie Arielle die Meerjungfrau durchs Wasser gleiten: Diesen Traum haben sich am Samstag elf Mädchen und ein Junge im Lastruper Hallenbad erfüllt. Erstmals hatte Schwimmlehrerin Liane Heckmann den Kurs angeboten. Er war fast sofort ausgebucht. „Für die Kinder ist diese Art zu Schwimmen etwas ganz Besonderes“, erklärt Heckmann den Grund. Ungewohnt ist es allemal. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.