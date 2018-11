Investoren planen Veranstaltungshalle

Gut besucht: Rund 70 Gäste begrüßte Bürgermeister Michael Kramer zum Unternehmerfrühstück im Landhaus Lastrup. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. In Lastrup soll möglicherweise eine Veranstaltungshalle für bis zu 800 Besucher gebaut werden. Entsprechende Überlegungen hat Bürgermeister Michael Kramer während des Unternehmerfrühstücks der Gemeinde am Mittwoch bestätigt. Als Standort im Gespräch ist der Veranstaltungsplatz am Unner Weg.



Hintergrund sind die andauernden Schwierigkeiten bei der Durchführung von Veranstaltungen im Ort. So hatte die vom Schützenverein abgelehnte Vergabe des Schützenhauses an den Männergesangverein zuletzt für Wirbel gesorgt (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 8. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.