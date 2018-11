Besorgte Bürger dürfen Fragen stellen

Produktion soll weitergehen: In Hemmelte ist ExxonMobil seit vielen Jahren aktiv. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

und Giorgio Tzimurtas



Lastrup. Es war das stärkste Erdbeben in Niedersachsen seit mehr als zehn Jahren. In der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober holte eine deutlich hör- und spürbare Erschütterung viele Menschen im Raum Lastrup aus dem Schlaf. Die Erdbebenexperten registrierten eine Magnitude von 3,6. Seit 2005 war landesweit kein stärkeres Beben gemessen worden. Damit nicht genug: Insgesamt bebte die Erde nahe Lastrup zwischen Ende September und Mitte Oktober gleich viermal.



Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) befasst sich mit den Vorgängen und will gemeinsam mit der Kreisverwaltung die Bürgerinnen und Bürger über die aktuelle Lage informieren. Am Montag, 26. November, lädt das LBEG deshalb zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein, in der Interessierte Näheres zu den Erdbeben erfahren können. Neben Experten des Landesamtes werden auch Landrat Johann Wimberg sowie Vertreter von ExxonMobil dabei sein.