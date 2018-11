„In Kenia bin ich die verrückte Weiße“

Junge Frau hilft missbrauchten Kindern

Hofft auf Hilfe aus Deutschland: Beim Besuch in Lastrup berichtete Genevieve de la Reux über die Situation in Kenia. Maria Kohl (links) und Karen Böckmann (rechts) unterstützen das Projekt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Wenn Genevieve de la Reux ihr Smartphone zückt, um die Fotos darauf zu zeigen, sollten die Betrachter starke Nerven haben. Hunderte Aufnahmen hat die 31-Jährige gemacht. Auf den meisten von ihnen sind Kinder zu sehen. Manchmal lachen sie, noch öfter aber schauen ihre Augen schmerzvoll in die Kamera. Die Jungen und Mädchen auf den Fotos stammen aus Kenia und wurden schon in jungen Jahren vergewaltigt und misshandelt. Genevieve hat sie gerettet. In Lastrup beantwortet Maria Kohl Fragen rund um das Projekt. Sie und Karen Böckmann unterstützen Genevieve schon länger und sind von ihrem Engagement beeindruckt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.