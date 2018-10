Schützenpräsident wirft das Handtuch

Kontrovers: Auf der Mitgliederversammlung vor zwei Wochen warb Liedervater Karl Heinz Sliwka für die Vergabe des Schützenplatzes an den Chor. Frank Albers (links) hörte zu. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Frank Albers ist am Donnerstagabend als Präsident des Lastruper Schützenvereins zurückgetreten. Damit ziehe er die Konsequenzen aus den Querelen um die Nicht-Vergabe des Schützenplatzes an den Männergesangverein, sagte Albers gegenüber der MT. Den Rücktritt empfindet er als Befreiung. Unterdessen haben die Sänger einen Standort für das Bundeschorfest gefunden. Gefeiert werden soll es kommenden Mai auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.