Prüfer stehen unter Strom

Hoch hinaus: Die Strommasten sollen bis zu 70 Meter hoch sein. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Lastrup/Essen. Seit Montag steht es fest: In Nutteln soll ein Umspannwerk für die neue 380-kv-Stromtrasse gebaut werden. So sieht es das inzwischen abgeschlossene Raumnordnungsverfahren für den Teilabschnitt 51a vor (MT berichtete). Wie es von dort Richtung Süden weitergeht, wird demnächst entschieden.



Denn das Raumordnungsverfahren für den Abschnitt 51b zwischen Nutteln und Merzen läuft derzeit noch. Es wurde im Oktober 2017 und damit rund vier Monate später als 51a eröffnet. Von den Planungen sind die Gemeinden Lastrup und Essen betroffen.



Wie schon bei der nördlichen Maßnahme hat sich Tennet auch diesmal auf eine Vorzugsvariante festgelegt. Der vom Netzentwickler bevorzugte Korridor verläuft westlich von Hemmelte weiter in Richtung Süden. In der Gemeinde Essen soll die Freileitung ihren Weg zwischen den Ortsteilen Sandloh und Herbergen nehmen und somit den Ortskern von Essen auf westlicher Seite umgehen. In Höhe Quakenbrück würde die Leitung auf einem fast vier Kilometer langen Abschnitt in der Erde verschwinden.