St.-Vitus-Pfarrgemeinde setzt auf junge Menschen

Juleica-Ausbildung abgeschlossen: Die Benstruper Jugendlichen haben erfolgreich am Gruppenleiterkurs teilgenommen. Foto: Roman Kessens

Benstrup (mt). 29 Jugendliche der KLJB Benstrup haben in diesem Jahr am Gruppenleitergrundkurs teilgenommen und die Juleica-Qualifikation erworben. „Wir als Kirchengemeinde sind natürlich sehr froh darüber, so viel Engagement bei den Jugendlichen anzutreffen. Wir freuen uns in Zukunft auf 29 junge Menschen setzen zu können, die verantwortlich sich um Kinder oder Jugendliche kümmern, die ihnen bei der Messdienerarbeit oder in der Landjugend anvertraut werden", sagt Dagmar Haake, Pastoralreferentin der St.-Vitus-Pfarrgemeinde.