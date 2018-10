Löningerin schlägt Tankstellen-Räuber in die Flucht

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Lastrup. Zwei Männer wollten am späten Freitagabend eine Tankstelle in Lastrup überfallen - und sind damit gescheitert. Denn die beiden Räuber haben offenbar nicht mit der resoluten Reaktion der Kassiererin gerechnet.



Wie die Polizei am Samstag mitteilte, haben die beiden Täter darauf gewartet, dass die 44-Jährige aus Löningen Feierabend macht. Gegen 22.10 Uhr wollte die Frau die Tankstelle an der Vlämischen Straße abschließen. Doch ehe sie dazu kam, wurde sie von den beiden maskierten Männern abgefangen. Die Räuber bedrohten die Frau mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Die 44-Jährige ließ sich aber nicht einschüchtern. Sie griff nach einem Gegenstand und warf damit nach ihnen. Die beiden Männer suchten das Weite. Die Frau blieb unverletzt.



Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Tätern ein - allerdings ohne Erfolg. Die 44-Jährige konnte die Männer wie folgt beschreiben:



- beide sind etwa 25 Jahre alt und sprechen deutsch

- sie haben europäisches Aussehen

- beide trugen dunkle Jacken und vermutlich dunkle, rot abgesetzte Arbeitshosen

- beide Männer haben eine schlanke Figur

- ein Täter ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß

- der andere Mann ist etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen.