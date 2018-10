Gericht schützt „Kalieber“ vor Rufschaden

Paar gewinnt gegen Verband: Sarah und Mirko Dhem gehören mit ihrem Betrieb zum Handwerk, auch wenn sie keine Innungsbeiträge zahlen wollen. Die Verhandlungen über einen Beitritt sind endgültig vom Tisch. Foto: Kalieber

Von Hubert Kreke



Lastrup/Hamburg. Der Deutscher-Fleischer-Verband hat im Streit mit dem Lastruper Fleisch-Unternehmen „Kalieber“ eine juristische Niederlage erlitten. Das Landgericht Hamburg hat der Interessensvertretung des Handwerks die Behauptung untersagt, „Kalieber“ sei kein handwerklicher Betrieb und gebe sich zu Werbezwecken zu Unrecht diesen Anschein. Mit dem Vorwurf hatte der Verband in einem Posting auf Facebook am 7. August eine Welle der Empörung ausgelöst.



Bei Androhung eines Ordnungsgeldes von 250.000 Euro verbot die 24. Zivilkammer dem Fleischer-Verband, seine Darstellung weiter öffentlich zu verbreiten (Aktenzeichen 324 O 414/18). Der Verband löschte daraufhin umgehend das umstrittene Posting auf Facebook – ohne allerdings eine Richtigstellung zu veröffentlichen oder sich gar angegriffenen Inhabern zu entschuldigen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.