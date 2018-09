Auch Kunstrasenplätze benötigen Pflege

Experten informierten in der Sportschule Lastrup über viele Besonderheiten der komplexen Systeme

Kreissportbund organisierte eine Info-Veranstaltung: Zum Thema Kunstrasenplätze informierten (von links) Jonas Heidbreder, Oliver Schneider, David Schmitz, Heike Sönnichsen, Christoph Rohling und Jürgen Focke. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Die Besonderheiten und Eigenarten von Kunstrasenplätzen waren Thema einer Informationsveranstaltung in der Sportschule Lastrup. „Die Meinung, dass an einem Kunstrasenplatz nach seiner Fertigstellung nichts mehr getan werden muss, hält sich hartnäckig. Jedoch sind moderne Kunstrasenplätze komplexe Systeme und nicht mit den Spielfeldern der ersten Generation vergleichbar", betonten David Schmitz und Heike Sönnichsen als Vertreter der Polytan GmbH, dem in Deutschland führenden Hersteller von Kunstrasenfelder.