Gesprächskreis bewahrt den Durchblick

Reisen gemeinsam nach Hamburg: Martina Kowalski, Gerd Steting und Karin Schramm wurden in die NDR-Plattenkiste eingeladen. Dort berichten sie über ihren Gesprächskreis. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Am Anfang, sagt Wolfgang Schramm, habe niemand wissen sollen, dass er blind ist. Seinen Anstecker mit den drei Punkten verdeckte er deshalb mit dem Mantelkragen. Wie blöd das war, habe er erst beim Besuch eines Baumarktes erkannt. „Als ich einen Mitarbeiter nach einem Produkt fragte, fuhr mich dieser an, ich sei doch grad daran vorbeigelaufen.“ Schramm hob den Kragen und der Verkäufer war fortan wie ausgewechselt.



Versteckt hat der Löninger sein Handicap seitdem nicht mehr. Im Gegenteil, er wollte Erfahrungen austauschen und fand schließlich den Gesprächskreis für Blinde und sehbehinderte Menschen in Lastrup. Auch seine Frau Karin durfte mit. An jedem dritten Montag im Monat kommt die Gruppe im Pfarrheim zusammen.