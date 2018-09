Vier Millionen für Bauland

Symbolfoto: dpa

Von Georg Meyer



Lastrup. Erstmals seit Jahren hat Lastrups Gemeinderat wieder einen Nachtragshaushalt beschlossen. Die Verwaltung benötigt nämlich mehr Geld für den Grunderwerb. Dafür müssen jetzt aber auch neue Schulden aufgenommen werden.



Stolze vier Millionen Euro sollen in den Flächenkauf investiert werden, berichtete Kämmerin Stephanie Schulte am Montagabend. Die Kreditaufnahme liegt bei 2,2 Millionen Euro. Bürgermeister Michael Kramer sagte, der Grunderwerb sei nötig, um die Entwicklung in Lastrup voranzutreiben. Neue Bauplätze sollen sowohl im Hauptort als auch in Hemmelte, Kneheim und Hamstrup geschaffen werden.