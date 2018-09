FC hat bis auf den letzten Cent alles bezahlt

Nahezu unverändert: Der neue und (fast) alte Vorstand des FC Lastrup mit Johannes Nipper (links) an der Spitze. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Beim FC Lastrup läuft es zurzeit in fast allen Bereichen ausgesprochen gut. Die Fußball-Herren konnten gute Erfolge vermelden, 21 Jugendmannschaften nehmen am Jugendspielbetrieb teil, die Altherren und die Fitness-Abteilung melden viele engagierte Mitglieder und Betreuer und der Verein ist schuldenfrei. Das Darlehen, das für den Bau des Vereinsheims und der Tribüne beim Neubau der Sportanlage am Unnerweg aufgenommen werden musste, ist nun bis auf den letzten Cent zurückbezahlt.



Lediglich bei den Damen läuft es nicht so gut. „An der Fairness müssen sie noch arbeiten. Da sind die Herren schon vorbildlicher", hieß es in der Versammlung, als Laura Nipper vom letzten Platz in der Fairness-Wertung berichten musste, während die Herren in der Bezirksliga in puncto Fairness mit Platz 1 glänzten.