Sänger wollen Schützen umstimmen

Stimmgewaltig: Der Männergesangverein Cäcilia Lastrup ist rund 40 Mitglieder stark. Weil die meisten von ihnen auch dem Schützenverein angehören, soll die Ausrichtung des Bundeschorfestes jetzt zum Thema auf der Generalversammlung gemacht werden. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Am 16. Oktober hält der Schützenverein Lastrup seine Generalversammlung ab. Zum wichtigsten Tagesordnungspunkt könnte die Vergabe des Schützenhauses nebst Platz an den Gesangverein Cäcilia werden. Geht es nämlich nach den Chormitgliedern, sollen alle Schützen darüber abstimmen dürfen.



Am Donnerstag hatte sich der Chor zum Übungsabend getroffen. Gesungen wurde auch, doch zuvor diskutierten die Anwesenden lebhaft über die Geschehnisse der vergangenen Wochen. Der Streit mit den Schützen nagt sichtbar an ihnen, denn fast alle sind zugleich auch Mitglieder im Schützenverein. Mit Alfred Brockhage ist sogar der amtierende Kaiser darunter. Aus diesem Umstand schöpfen die Sänger nun neue Hoffnung.