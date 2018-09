Ebay-Betrug bleibt ungeklärt

Symbolfoto: Bänsch

Lastrup/Cloppenburg (ma). Der verworrene Prozess um einen angeblichen Ebay-Betrug ist am Donnerstag vor dem Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes mit einem Freispruch für den Angeklagten beendet worden. Wie berichtet, war in dem Verfahren ein 17-jähriger Jugendlicher aus Lastrup wegen Betruges angeklagt. Er hatte auf Ebay Ersatzteile für einen Roller angeboten, ein Gleichaltriger hatte die Teile dann gekauft. Doch statt der Ersatzteile soll der 17-Jährige laut ursprünglicher Anklage nur drei Granitsteine erhalten haben. Beide machten glaubhafte Aussagen. In Verdacht geriet nun der Paketzusteller.