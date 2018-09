„Ich habe doch so viel zu erzählen“

Josef Bahlmann entdeckt vor über 40 Jahren seine Sammelleidenschaft

Zeit, dass sich was dreht: Josef Bahlmann führt ein fußbetriebenes Schleifgerät vor. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Kneheim. Eines sollte jedem klar sein, der sich von Josef Bahlmann durch dessen Museum führen lässt: Zeit darf dabei keine Rolle spielen. Unter zwei Stunden dauert keine Führung, aber eigentlich ist das noch viel zu kurz - findet zumindest Bahlmann. Denn der begeisterte Sammler hält zu jedem seiner Stücke eine Geschichte parat. Wie viel er in über 40 Jahren zusammengetragen hat, weiß der Landwirt selbst nicht so genau. Die ganz großen Sammlerzeiten seien zwar vorbei, beteuert er. Trotzdem kommt immer wieder etwas Neues hinzu, wenn es ihm gefällt und er einen guten Platz dafür findet.