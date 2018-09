Mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Symbolfoto: dpa

Lastrup (her). Weil er auf seiner Mofa mit 60 Km/h unterwegs war, hat die Polizei einen 22-Jährigen aus Löningen angehalten. Wie die Beamten mitteilen, war der junge Mann am Montag gegen 13.30 Uhr auf Alten Reichsstraße in Lastrup unterwegs.



Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige lediglich im Besitz einer Mofa Prüfbescheinigung war. Außerdem hatte er Drogen genommen, ein freiwillig durchgeführter Schnelltest war positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt.



Am Ende fanden die Polizisten auch noch Drogen bei dem jungen Löninger, diese wurden sichergestellt. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

