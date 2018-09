„Die Resonanz in Lastrup ist katastrophal“

Bürgermeister Michael Kramer (© Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Es bleibt dabei: Der Schützenverein Lastrup wird dem Männergesangverein „Cäcilia“ das Schützenhaus nicht für die Ausrichtung des Bundeschorfestes überlassen. Nach einer Sitzung des erweiterten Vorstandes sei dies einhellige Meinung gewesen, betonte Vorsitzender Frank Albers am Montag. Die Absage bezeichnete Bürgermeister Michael Kramer als „engstirnig“, zumal der Schützenverein seinerseits auf Unterstützung angewiesen sei, wenn er eigene Veranstaltungen plane. Die Resonanz in Lastrup sei „katastrophal“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.