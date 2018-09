Lastruper feiern „rund ums Rathaus“

Kirmes kam bei Jung und Alt gut an

Stilecht: Der Musikverein Schnelten spielt auf. Foto: Landwehr

Von Georg Meyer



Lastrup. Bambinilauf, Oktoberfest und Autoverlosung, dazu mit dem Musikexpress und dem Autoscooter auch Angebote für die Jugendlichen: die Lastruper Kirmes „Rund ums Rathaus“ war in diesem Jahr ein echtes Highlight. Auch der verkaufsoffene Sonntag und das gute Wetter lockten Viele aus dem Haus und zum Festplatz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.