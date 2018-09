Schwere Brummer machen Eindruck

Zarter Annäherungsversuch: Die Schüler hielten im Bullenstall erst einmal Abstand. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Kneheim. Landwirtschaft zum Anfassen bietet der Hof Bahlmann in Kneheim. Schüler der Oberschule Lastrup erkundeten jetzt den Betrieb, der sich auf die Aufzucht und Mast von Bullen spezialisiert hat.



Das mit dem Anfassen klappte aber nur bedingt. Die mehrere hundert Kilo schweren Mastbullen zu streicheln, erforderte schon einigen Mut. An den Geruch musste sich mancher Schüler ebenfalls erst gewöhnen. Auch wenn sie eigentlich „aus dem Dorf kommen“: Mit der Landwirtschaft haben die meisten Kinder heute kaum noch etwas zu tun. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.