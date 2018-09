„Eltern sollen mit den Kindern sprechen“

Lastruper Schule fördert Medienkompetenz

„Auch ich erwische mich dabei, wie ich beim Essen etwas nachschaue oder eine Nachricht schreibe", sagt Daniel Obuch, Schulsozialarbeiter. Foto: © Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Ein Handyverbot ist an der Oberschule Lastrup kein Thema. Aber: „Ich würde mir wünschen, dass sich die Erwachsenen mehr für die Inhalte interessieren und mit ihren Kindern darüber sprechen, bevor sie ihnen ein Gerät kaufen", sagt er. „Man drückt ja einem 13-Jährigen auch keinen Autoschlüssel in die Hand und sagt, jetzt fahr mal los." An der Oberschule spielt Medienkompetenz im Unterricht immer wieder eine Rolle.