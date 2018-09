„Lokroom“ will Saal zu Wohnzimmer machen

Konzert mit Wohnzimmeratmoshäre: Die Lastruper Band Lokroom mit Jan Lüdeke, Esther Knobbe und Sebastian Ovelgönne tritt im Landhaus Lastrup auf. Foto: Jan Lüdeke

trup (la). Am 2. Oktober wird der Saal des Landhauses Lastrup wird für einen Abend zu einem gemütlichen Wohnzimmer, in dem Interessierte sich bei einem Kaltgetränk ganz der Musik widmen können. Denn dann findet dort ein großes Wohnzimmerkonzert der Band Lokroom statt. Mit diesem Auftritt im Landhaus Lastrup möchte die Band ihre Musik zum ersten Mal einer größeren Öffentlichkeit präsentieren.



Die Band Lokroom, bestehend aus den drei aus Lastrup stammenden Vollblutmusikern Esther Knobbe, Sebastian Ovelgönne und Jan Lüdeke, macht seit vielen Jahren zusammen Musik und veranstaltet seit Anfang 2018 Konzerte im kleinen Kreis.