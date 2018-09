Wie kamen die Steine ins Paket?

Symbolfoto: Bänsch

Lastrup/Cloppenburg (ma). Mit einem eher ungewöhnlichen Ebay-Betrug muss sich seit Dienstag das Cloppenburger Amtsgericht beschäftigen. Angeklagt wegen Betruges ist ein 17-jähriger Jugendlicher aus Lastrup. Ihm wird der Betrug angelastet. Er soll zwar ein Paket abgeschickt haben. Doch beim Empfänger kamen statt der gekauften Waren nur Steine an. Das Problem: Sowohl der Verkäufer als auch der Käufer machen glaubhafte Aussagen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 5. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

