Fallschirmspringer war ein Wetterballon

Symbolfoto: dpa

Hemmelte (mab). Ein vermeintlich abgestürzter Fallschirmspringer hat am Montagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 46-Jähriger aus Hemmelte meldete der Polizei, dass er gesehen habe, wie ein Fallschirmspringer vom Himmel fiel. Sein Schirm habe sich dabei nicht geöffnet. Als Absturzort nannte er einen Bereich zwischen der Bundesstraße 68 und der Darreler Straße.



Da sich dort mehrere unzugängliche Waldstücke und Maisfelder befinden, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Dessen Besatzung sollte von oben nach dem Fallschirm suchen. Sportflieger starteten vom Flugplatz in Varrelbusch, um bei der Suche zu helfen. Nach etwa eineinhalb Stunden gab es schließlich Entwarnung: Was der 46-Jährige gesehen hatte, war kein Fallschirm, sondern ein Wetterballon, der auf einen Acker abgestürzt war.