„Köpfrechner“ Wenzel sorgt für Furore

Der Köpfrechner: Während Wenzel Grüß den Ball joingliert, löst er schwierige Matheaufgaben. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Zwischen zwei Fernseh­auftritten in Moskau schnell nach London zur Weltmeisterschaft – ein mehr als anspruchsvolles Programm für einen noch 15-Jährigen. Wenzel Grüß aus Lastrup holte nicht nur in Moskau den Vorrundensieg in der Sendung „Incredible People-Superhumans“ (Menschen mit unglaublichen Fähigkeiten), in London gewann er gleich vier Weltmeistertitel im Kopfrechnen. Wieder in Moskau startete er im Finale der Sendung. Über sein Ergebnis darf er aber erst nach der Ausstrahlung irgendwann im Herbst sprechen.



Nun ist Wenzel Grüß aus Lastrup auch Weltmeister im Kopfrechnen. Holte er sich bei der Mind-Sports-Olympiad im letzten Jahr bereits den Titel im Blitz-Kopfrechnen, wiederholte er nicht nur diesen Erfolg, er gewann auch den Titel im allgemeinen Kopfrechnen, in der Königsklasse der Mathe-Genies. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.