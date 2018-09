Bürokratie verzögert Ortssanierung

Vlämische Straße: Gemeinde Lastrup muss nach Programmwechsel erst einmal ein neues Planungsbüro finden

Soll umgebaut werden: Die Hauptkreuzung in Lastrup soll demnächst einen Kreisverkehr erhalten. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. 800.000 Euro sind eine Menge Geld. Michael Kramer weiß das. Über die Höhe der Städtebauförderung, die seine Gemeinde für den Bau des Kreisverkehrs in der Ortsmitte erhält, freut sich Lastrups Bürgermeister. Genervt ist er jedoch von der Bürokratie des Landes Niedersachsen. Sie mache den Verwaltungen vor Ort das Leben schwer und dämpfe die Lust, Förderanträge zu stellen, kritisiert der Verwaltungschef.