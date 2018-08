Selbsthilfe steht im Vordergrund

Halten die Tür offen: Jürgen und Iris Landwehr geben Informationen für Betroffene und Angehörige. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Vor 30 Jahren, am 30. August 1988, fand im Lastuper Pfarrheim St. Michael die erste Gruppenstunde der Kreuzbundgruppe Lastrup statt. Seitdem treffen sich hier regelmäßig am Montag Menschen, die ein suchtfreies Leben führen und dabei Unterstützung und Hilfe bekommen oder geben möchten.

Der Kreuzbund ist die katholische Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und ihre Angehörigen.



„Ich helfe mir selber" steht im Vordergrund. Gemeinsam mit Menschen, die die gleichen Erfahrungen, Enttäuschungen und endlosen Kämpfe hinter sich haben, trifft man sich, um auf der Grundlage dieser persönlichen „Geschichten" abstinent zu werden oder seine gewonnene Abstinenz zu erhalten.