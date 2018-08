App führt durch die Lastruper Geschichte

Graue Hügel: Der Schulhof in Lastrup soll attraktiver werden. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Der Dorfpark, der Schulhof der Oberschule und ein historischer Rundgang durch die Gemeinde sollen im Mittelpunkt der Dorferneuerung in Lastrup stehen. Der Arbeitskreis hat die drei Projekte auf seiner jüngsten Sitzung auf die Agenda gesetzt. Ob Mittel beantragt werden, entscheiden die Ratsgremien.



Die Frist dafür läuft am 15. September ab, erklärt Bürgermeister Michael Kramer, der hofft, dass alle drei Vorhaben in das Programm aufgenommen werden. Ganz oben steht die Umgestaltung des Schulhofes. In die Geschichte Lastrups tauchte der Arbeitskreis für sein drittes Vorhaben ein. Der historische Rundgang soll Radfahrer und Wanderer in sämtliche Bauerschaften führen. Vor Ort gibt es Hinweise zu prägenden Gebäuden oder anderen Sehenswürdigkeiten. Zusätzliche Audio-Informationen soll eine eigene Smartphone-App vermitteln.