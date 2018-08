Fleischer treffen Kollegin ins Mark

Sarah Dehm ärgert sich über Artikel-Kommentierung und wirbt für größeres Miteinander

Noch Nische: Sarah Dehm (links) bietet in ihrem Geschäft Fleisch und Wurst von Tieren aus speziellen Haltungsformen an. Foto: dpa

Was ist Handwerk? Diese Frage stellt sich Sarah Dehm seit über einer Woche. Die Gründerin des Fleisch-Versandhandels „Kalieber" liegt mit dem Deutschen Fleischer-Verband über Kreuz. Grund ist dessen Reaktion auf einen Zeitungsbericht über Trendläden wie ihren. Mit dem Artikel war Sarah Dehm zufrieden. Völlig überrascht wurde sie dagegen von der Kommentierung durch den Verband. Die Kritik traf Sarah Dehm ins Mark. So gebe sich „Kalieber" einen „bewusst handwerklichen Anstrich, ohne wirklich Handwerk zu sein", heißt es. Und: Nur, weil das Logo cool sei und nach Handwerk aussehe, sei noch lange kein echtes Handwerk drin.