„Eine Tankstelle ist so wie ein Eisberg“

Bauarbeiten in Timmerlage gehen voran

Im Bau: Die Zuwegungen zur künftigen Tankstelle werden derzeit geschaffen. Danach erfolgen die Tiefbauarbeiten. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Timmerlage. Die Erschließung der neuen Tank- und Rastanlage an der B213 ist abgeschlossen. Zurzeit werden die Wege angelegt. Ist der Aufbau mitsamt Pflasterung abgeschlossen, geht es in die Tiefe. Eine Tankstelle vergleicht Hendrik Pilatzki gern mit einem Eisberg. „Man sieht nur einen kleinen Teil von ihr. Der Rest befindet sich unter der Erde", erklärt der Geschäftsführer der Betreiberfirma Jaeger. Denn das Leitungssystem und die riesigen Tanks benötigen viel Platz.