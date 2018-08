Planer träumt von Platz der Begegnung

Neues Baugebiet „Heiddresch“ soll viel Grün und wenig Verkehr bekommen

Neues Mobiliar: Der Ausschuss tagte erstmals im frisch renovierten Sitzungssaal des Rathauses. Unter anderem wurden die alten Tische und Stühle ersetzt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Bauwillige in Lastrup müssen sich ein wenig gedulden. In diesem Jahr wird im neuen Baugebiet „Heiddresch“ noch kein Eigenheim entstehen können. Die Erschließung soll aber möglichst in diesem Herbst beginnen, hieß es am Montag im Planungsausschuss. 140 Bauplätze weist die Gemeinde zwischen der Hammeler und der Linderner Straße aus (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.