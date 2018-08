„Endlich wieder ein richtiger Pfarrer“

Volles Haus: Viele Gäste waren zum Gemeindefest gekommen.Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Nach vielen Vertretungen freuen sich die Lastruper, wieder einen festen Pfarrer zu haben. Sie verbanden die Amtseinführung mit ihrem Gemeindefest – eine Idee, die viel gelobt wurde. „Es ist eine schöne Idee, das Gemeindefest mit der offiziellen Einführung des neuen Pfarrers zu verbinden“, war Kreispfarrer Michael Braun am Sonntag in Lastrup des Lobes voll. Mit einem Familiengottesdienst unter dem Thema „In meinem kleinen Apfel“ hatte dieses Gemeindefest mit der offiziellen Amtseinführung von Pfarrer Jürgen Schwartz begonnen. Anschließend trafen sich die Gemeindemitglieder und viele Gäste im Garten des Pfarrhauses, um bei Kaffee und Kuchen, Zaubereien und kleinen Spielen einen schönen Nachmittag zu verbringen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.