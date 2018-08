Wasserentnahme bislang noch im Rahmen

Gemüseanbauer kommen ohne künstliche Bewässerung nicht aus

Gemüsefeld in Kneheim: Beregnung ist nötig, Verschwendung aber nicht, findet ein Anwohner. Foto: gy

Von Georg Meyer



Kneheim. Ordentlich geregnet hat es am Donnerstagabend in Kneheim. 18 Liter seien heruntergekommen, sagte ein Bewohner. Warum ein Gemüsefeld in seiner Nachbarschaft tags darauf dennoch beregnet werden musste, kann der Mann deshalb nicht verstehen. „Viel Wasser läuft direkt in einen Graben ab, das ist doch Verschwendung", ärgert sich der Anwohner. Dass die Flächen in den vergangenen Wochen bewässert werden mussten, findet er grundsätzlich aber richtig. „Ansonsten wäre ja alles verdorrt."