„Drohnenflieger haben uns den Ruf versaut“

Tag der offenen Tür beim Modellbauclub

Beeindruckend: Werner Drews präsentiert seine 16 Kilogramm schwere Boing Stearman mit 2,45 Metern Spannweite. Foto: la

Lastrup/Groß Roscharden (la). Flugkunststücke vom Looping über den Steilflug bis hin zum Stehen in der Luft konnten die Besucher des Tags der offenen Tür jetzt auf dem Fluggelände in Groß Roscharden jetzt bewundern. Die Piloten steuerten ihre Flugzeuge jedoch vom Boden aus, denn geladen hatte der Modellbauclub Cloppenburg. Die ganze Bandbreite der Flugmodelle demonstrierten die 100 Mitglieder des Clubs gemeinsam mit befreundeten Vereinen aus Vechta, Lohne, Osnabrück, dem Artland und Werlte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.