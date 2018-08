„An den Bauern wird es nicht scheitern“

Sarah Dhem glaubt an Veränderungen in der Tierhaltung, wenn der Handel mitmacht

Sind bereit: Sarah Dhem und „Grillinstruktor“ Frank Blum haben neue Ideen rund ums Thema Fleisch. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Die Startphase neigt sich dem Ende zu, das Zwischenfazit fällt positiv aus. „Ich bin beruhigt und erstaunt zugleich“, bekennt Sarah Dhem. Ihr Online-Fleischshop „Kalieber“ und der „Stützpunkt“ im ehemaligen Möbelhaus Hoffmann haben sich bereits eine Stammkundschaft erarbeitet. „Das Interesse ist groß. Und was mich besonders freut: Den Leuten geht es in erster Linie um den Geschmack.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.