Telefonbuch liest sich wie ein deutsches

Manager Zumdohme: Der 40-Jährige ist für die Graepel in den USA tätig. Foto: Zumdohme

Von Georg Meyer



Omaha/Lastrup. Wenn Mark Zumdohme abends von seiner Arbeit nach Hause fährt, führt sein Weg vorbei an schier endlosen Mais- und Sojafeldern. In Nebraska spielt die Landwirtschaft eine dominierende Rolle und Zumdohmes Arbeitgeber, die Löninger Firma Graepel, sitzt seit zwölf Jahren mittendrin. Der Blechspezialist betreibt ein eigenes Werk in Omaha. Zumdohme hat es mit aufgebaut.



Die Geschäfte laufen gut. Zwar hat EU-Kommissionspräsident Juncker den USA im Streit um neue Einfuhrzölle zuletzt Zugeständnisse abgerungen. Die Gefahr eines Handelskrieges ist jedoch keineswegs gebannt, das sieht auch Zumdohme so. Unter den von der US-Regierung bereits erlassenen Zöllen auf Stahl und Aluminium leide Graepel allerdings nicht.