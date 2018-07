Auf Schnitzeljagd bis zum Petersdom

Anheizer: Auf dem Petersplatz machten die Lastruper Messdiener nach einem Besuch des Petersdoms mächtig Stimmung und animierten viele andere mitzusingen. Foto: Offizialat/Johannes Hörnemann

Von Johannes Hörnemann



Lastrup / Rom. Wie viele Stufen hat die Spanische Treppe und in welchem Baustil wurde die Kirche Sant’Ignazio di Loyola errichtet? Nur zwei von vielen Fragen, denen sich 49 Jugendliche der Gemeinde St. Peter aus Lastrup am Sonntag in einem sogenannten „Actionbound“ stellten. „Actionbound“ ist eine interaktive Schnitzeljagd mit dem Smartphone. Die Spieler erhalten Infos zum jeweiligen Standort, bekommen Aufgaben gestellt und erhalten Punkte. Für ein Panoramafoto am Piazza del Popolo, kreative Selfies vor Obelisken oder einen Film, der zeigt, wie sie die obligatorischen Münzen über die Schulter in den Trevi-Brunnen warfen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

