Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Hemmelte. Sumo-Ringer und ein Bubble-Ball-Turnier, Mädchenfußball, Altherren- und Damen-Fußballturniere, Summer Dance auf dem Sportplatz und eine große Tombola waren die Höhepunkte des Hemmelter Sportwochenende auf der Anlage an der Bahnhofstraße. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.