Musik aus fünf Kontinenten

Entschleunigende Wirkung: Mit mit Gitarre, Flöte, Glockenspiel und Gesang interpretierte das Duo SoRo Abend- und Wiegenlieder auf ganz eigene Weise. Foto: A. Landwehr

Lastrup (la). Auf eine Reise um die Welt konnten die Besucher beim „Treffpunkt Apfelgarten“ in der Lastruper Christus-Kirche das Oldenburger Duo SoRo (Sonja und Robert Grashorn) begleiten. Unter dem Titel „Wenn es Abend wird in fernen Ländern“ präsentierten die beiden Musiker Abend- und Wiegenlieder aus fünf Kontinenten.



„Bisher haben wir diese Lieder im Winter, oft wenn es kalt und dunkel war, gesungen. Auch für uns ist es ein Experiment, die Stücke bei dieser Hitze zu präsentieren", erläuterte Robert Grashorn, der mit seiner Frau etwa 50 Konzerte im Jahr gibt.